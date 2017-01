POL-KA: (KA) Walzbachtal-Jöhlingen- Bei Glatteisunfall tödlich verletzt

Walzbachtal (ots) - Eine 46-jährige BMW-Fahrerin ist am Dienstag gegen 13 Uhr auf der der Bundesstraße 293 tödlich verunglückt. Die Frau war von Berghausen in Richtung Jöhlingen unterwegs, als sie auf der schneeglatten Fahrbahn von der Straße geschleudert wurde und gegen einen Baum prallte. Die 46-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Fahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Sabine Doll, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell