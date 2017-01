POL-KA: (KA)Ettlingen/Karlsruhe - Zur Serie von zerstörten Autoheckscheiben an geparkten Fahrzeugen setzen Ermittlungsbehörden Belohnung aus

Ettlingen/Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Im Zusammenhang mit einer seit Mitte Dezember andauernden Tatserie mit beschädigten Autoheckscheiben an geparkten Fahrzeugen im südlichen Landkreis Karlsruhe haben die Ermittlungsbehörden nun eine Belohnung in Höhe von bis zu 1.000 Euro für Hinweise auf die Täter ausgesetzt.

Inzwischen ist beim Polizeirevier Ettlingen eine fünfköpfige Ermittlungsgruppe unter Hochdruck an der Aufklärung der rund 120 bislang bekannt gewordenen Fälle beschäftigt. Davon waren allein 60 Sachbeschädigungen in Malsch zu verzeichnen.

Zuletzt ist nach dem vorläufigen Höhepunkt der Serie an den Weihnachtsfeiertagen noch ein weiterer Fall in Ettlingen bekanntgeworden. In der Nacht vom Mittwoch, den 04. Januar 2017, auf den folgenden Donnerstag war einmal mehr die Heckscheibe eines geparkten Autos im Pappelweg betroffen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Beschädigungen allesamt aus einem fahrenden Fahrzeug heraus verübt wurden. Kriminaltechniker des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg kommen anhand der Spuren zu dem vorläufigen Ergebnis, dass mittels einer Softair-, Feder- oder Gasdruckwaffe mit höherer Geschossenergie Plastikkügelchen oder ähnliche geeignete Projektile verschossen worden sind. Dabei waren nicht nur Autos betroffen, sondern auch die Scheiben von Haltestellen, Bussen sowie Fensterscheiben von Firmen und Privathäusern. In einem Fall, bei dem am zweiten Weihnachtsfeiertag am Karlsruher Hauptbahnhof die Seitenscheibe einer Straßenbahn beschossen worden war, hatte eine dahinter sitzende 70-Jährige gar einen Schock sowie ein Knalltrauma davongetragen.

Nicht zuletzt deshalb hoffen die Fahnder auf eine rasche Klärung der Straftaten. Um hierbei alle Chancen zu nutzen, verteilen Einsatzbeamte des Polizeipräsidiums Karlsruhe zur Gewinnung von weiteren Hinweisen auf die unbekannten Täter Flugblätter mit Zeugenaufrufen in Ettlingen und in den betroffenen Stadtteilen.

Als einen möglicherweise wichtigen Zeugen suchen die Beamten den Fahrer eines Mercedes-Kombi-Autos, der am zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12.2016) gegen 23.35 Uhr auf der Malscher Friedrichstraße in Richtung Kindergarten unterwegs war und das Tatfahrzeug gesehen haben könnte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter 07243/3200-0 entgegen.

