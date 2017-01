POL-KA: (PF) Pforzheim- In Gegenverkehr geraten- Zwei Schwerverletzte

Pforzheim (ots) - Eine 24-jährige Ford-Lenkerin ist am Dienstag um 10.20 Uhr auf der Fahrt von Keltern Richtung Pforzheim aufgrund von Eisglätte in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einer 44-jährigen Skoda-Fahrerin zusammengeprallt. Beide Frauen wurden schwer verletzt. Die 44-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Sabine Doll,

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell