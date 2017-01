POL-KA: (PF) Pforzheim - Wohnungseinbruch

Pforzheim (ots) - Unbekannte haben sich am Montag gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus im Spitalwiesenweg in Pforzheim verschafft und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Die Einbrecher schlugen in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr eine Scheibe im Erdgeschoss ein und durchsuchten anschließend die Räume. Sie richteten dabei einen Sachschaden von rund 600 Euro an.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell