POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker - Enzberg - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Mühlacker - Enzberg (ots) - In Enzberg brachen am Montag zwei unbekannte Täter in zwei Häuser ein. In der Mozartstraße nutzten sie die Abwesenheit der Bewohner zwischen 12.30 Uhr und 18.20 Uhr und gelangten durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster im Erdgeschoss ins Innere des Gebäudes. Während Polizeibeamte den Einbruch aufnahmen wurde gegen 19.10 Uhr ein aktueller Einbruch in der Händelstraße gemeldet. Wie sich herausstellte wurden die Einbrecher dort durch die zurückkehrenden Hausbesitzer gestört und flüchteten sofort über ein Nachbargrundstück in Richtung Hartfeldstraße und von dort wieder in die Händelstraße. Die sofort eingeleitete Fahndung unter Einbindung des Polizeihubschraubers verlief erfolglos. Die beiden Täter sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein und trugen Strickmützen. Mehr kann zur Beschreibung nicht gesagt werden. Bei beiden Einbrüchen hatten es die Diebe auf Schmuck abgesehen. Der Schaden beziffert sich insgesamt auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 entgegen.

Anna-Katrin Müller, Pressestelle

