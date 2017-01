POL-KA: (KA) Stutensee - Vermisste 79 Jahre alte Frau wohlbehalten angetroffen

Stutensee (ots) - Die seit dem Dreikönigstag vermisste 79 Jahre alte Frau aus Stutensee-Büchig ist wohlauf. Die Rentnerin konnte am Montag in Baden-Baden in einem Beherbergungsbetrieb angetroffen werden.

Wie berichtet, hatte die Polizei nach Erstattung der Vermisstenanzeige umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet und dabei auch einen mit Wärmebildkamera ausgestatteten Polizeihubschrauber eingesetzt.

Anmerkung für Redaktionen:

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Vermisstensuche und bitten, sowohl das übersandte Foto der Frau wie auch die mitgeteilten Personalien nicht mehr zu verwenden.

Fritz Bachholz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell