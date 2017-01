POL-KA: (KA) Östringen - Pkw überschlägt sich bei Östringen

Karlsruhe (ots) - Eine Leichtverletzte und mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am frühen Montagmorgen auf der Landesstraße 552 bei Östringen ereignete.

Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei fuhr die 20-jährige Autofahrerin gegen 05:20 Uhr von Odenheim in Richtung Zeutern. Kurz nach dem Ortsausgang Odenheim kam sie aufgrund der glatten Straße nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich ihr Dacia und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, an ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Ein vorbeikommender Polizeibeamter, der sich gerade auf dem Weg zum Dienst befand, konnte die Verletzte aus ihrem Auto befreien. Hinzugerufenen Rettungskräfte brachten die Dame anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Florian Herr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell