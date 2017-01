POL-KA: (PF) Pforzheim- Frau niedergeschlagen

Pforzheim (ots) - In der Nacht zum Samstag ist eine 38-Jährige auf einem Feldweg von einem Unbekannten niedergeschlagen und dann liegengelassen worden. Die Frau war gegen Mitternacht zu Fuß auf der Feldbergstraße in Richtung Birkenfeld unterwegs, als sie circa 200 Meter nach dem bebauten Gebiet auf dem verlängerten Feldweg plötzlich von hinten angegangen und niedergeschlagen wurde. Vermutlich suchte der Täter nach Wertgegenständen oder Bargeld, denn als die Frau nach einiger Zeit wieder zu sich kam, war ihre Jacke geöffnet. Da sie allerdings nichts dabei hatte, flüchtete der Täter ohne Beute. Die Frau erlitt Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Bei dem Angreifer handelt es sich um einen circa 175 bis 180 cm großen, schwarz gekleideten Mann mit schwarzem Basecap. Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0721 939-5555, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell