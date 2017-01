POL-KA: (CW) Nagold- 24-Jährigen mit Pistole bedroht

Nagold (ots) - Am Sonntag gegen 3 Uhr ist es an der Tankstelle in der Haiterbacher Straße zu einer Bedrohung gekommen. Ein 24-jähriger Beifahrer eines VW-Passats wollte am Nachtschalter eine Flasche Wodka kaufen, was ihm die Kassiererin aufgrund seiner Alkoholisierung verweigerte. Aus diesem Grund kam es dann zu einem Streitgespräch zwischen einem weiteren 24-Jährigen, der sich ebenfalls an der Tankstelle aufhielt. Plötzlich zog der alkoholisierte Mann eine Pistole und bedrohte damit sein Gegenüber. Als dieser versuchte dem Angreifer die Waffe zu entreißen, kam es zu einem Gerangel in dessen Verlauf der Waffenträger zu Boden stürzte. Diesen Umstand nutzte der 24-Jährige zur Flucht. Als der Bewaffnete die Verfolgung aufnehmen wollte, wurde er von seinem Begleiter zurückgehalten und beide fuhren davon. Die Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats Calw führten zur Wohnadresse des Tatverdächtigen. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten eine Schreckschusspistole und 50 Gramm Marihuana. Er wird nun wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Sabine Doll, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell