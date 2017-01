POL-KA: (Enzkreis) Kieselbronn, Illingen - Wohnungseinbrüche

Kieselbronn, Illingen (ots) - Unbekannte haben sich in der Zeit von Freitag, 16.00 Uhr bis Samstag, 16.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Friedhofstraße in Kieselbronn verschafft. Sie hatten hierfür ein Wohnzimmerfenster aufgehebelt und anschließend die Wohn-und Kellerräume durchwühlt. Mit Münzen und Goldschmuck im Wert von einigen hundert Euro entkamen die Diebe unerkannt. Über ein aufgehebelte Flurfenster drangen Einbrecher am Samstag, in der Zeit zwischen 9.45 Uhr und 19.10 Uhr in ein Wohnhaus in der Mozartstraße in Illingen ein. Nachdem sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt waren, erbeuteten die Langfinger Schmuck und Uhren im Wert von mehreren tausend Euro.

Sven Brunner, Pressestelle

