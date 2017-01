POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbrüche in Karlsruhe

Karlsruhe (ots) - Zwei Einfamilienhäuser im Karlsruher Stadtgebiet waren am Wochenende im Visier von Einbrechern.

Eine Kaffeemaschine im Wert von circa 600 Euro erbeuteten Diebe zwischen Donnerstag, 07.00 Uhr und Sonntag, 11.30 Uhr aus einem Anwesen in der Berliner Straße. Der oder die Täter verschafften sich durch Aufhebeln des Küchenfensters Zutritt und durchwühlten im Anschluss sämtliche Räumlichkeiten.

Nach einschlagen einer Balkontüre stiegen Unbekannte am Samstag gegen 18.30 Uhr in ein Haus in der Straße "Am Anger" ein. Sämtliches Inventar wurde anschließend durchsucht und Schmuck im Wert von noch nicht bekannter Höhe gestohlen.

Dennis Faber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell