POL-KA: (PF) Unfall auf der Goethebrücke - 46 Jahre alte Frau leicht verletzt

Pforzheim (ots) - Offenbar leichte Verletzungen hat eine 46 Jahre alte Fußgängerin am Montagmorgen bei einem Unfall auf der Goethebrücke erlitten.

Nach den Feststellungen der Verkehrspolizei hatte die von der Semmlerstraße her kommende Frau gegen 06.45 Uhr die vierspurige Fahrbahn überqueren wollen und war in der Straßenmitte vom Außenspiegel eines in südlicher Richtung fahrenden Opel Astra erfasst worden.

Die zu Boden geworfene Fußgängerin wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, kann diese aber voraussichtlich nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Da bislang unklar ist, ob die Frau in der Fahrbahnmitte wartete oder im Gehen erfasst wurde, werden Unfallzeugen unter Telefon (07231) 186-4100 um ihre Meldung gebeten.

