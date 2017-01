POL-KA: (KA) Karlsbad- Schwelbrand in Heizungsanlage

Karlsbad (ots) - Mit 30 Kräften und vier Fahrzeugen musste die Feuerwehr Ittersbach am Samstagmorgen zur Wasenhalle in der Belchenstraße ausrücken. In der dortigen Hackschnitzelanlage war ein Schwelbrand ausgebrochen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in der Heizungsanlage hatten sich die Hackschnitzel entzündet. Glücklicherweise entstand kein Gebäudeschaden.

