POL-KA: (PF) - Pforzheim - Geparkten Pkw beschädigt - Zeugenaufruf

Pforzheim (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntag wurde in der Büchenbronner Straße, Höhe Hausnummer 15, ein am Straßenrand geparkter VW Passat beschädigt. Nach Spurenlage ist davon auszugehen, dass zwischen 01 Uhr und 06 Uhr ein weißes Fahrzeug den Passat gestreift hat. Der Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursache geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim unter 07231 / 186-4100 in Verbindung zu setzen.

Michael Flohr, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell