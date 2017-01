POL-KA: (KA) Karlsruhe - Raub auf Tankstelle in der Kriegsstraße / Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz vor Mitternacht, betrat ein mittels Schal und Sonnenbrille maskierter Mann die Tankstelle am Weinbrennerplatz. Er begab sich zum Verkaufstresen, schob dem Angestellten eine schwarze Tasche zu und forderte die Tageseinnahmen. Dies unterstrich der Täter durch Vorhalt eines Messers, als der Mitarbeiter der Tankstelle nicht gleich reagierte. Dieser füllte dann den Inhalt der Kasse in die Tasche des Täters, welcher schließlich über die Gartenstraße in Richtung Brauerstraße flüchtete. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 170-175 Jahr alt, ca. 25-35 Jahr alt, normale Statur, trug einen billig aussehenden Anzug mit grauen Nadelstreifen, maskiert mittels Schal und Sonnenbrille, schwarze Tasche.

Die Polizei bittet Zeugen sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.

Stefan Moos, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell