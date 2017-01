POL-KA: (Landkreis Karlsruhe) Stutensee-Büchig - 79-jährige Frau vermißt

Vermißte Hildegard STIEFEL Bild-Infos Download

Stutensee-Büchig (ots) - Am Freitag, dem 06.01.2017 gg. 11:30 Uhr verließ die 79-jährige Hildegard Stiefel ihre Wohnung in der Waldstraße in Stutensee-Büchig mit unbekanntem Ziel. Die daraufhin von sehr besorgten Angehörigen erstattete Vermißtenanzeige bei der Polizei führte zu sofortigen Suchmaßnahmen unter Einbindung eines Polizeihubschraubers sowie weitergehenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe, die bislang jedoch erfolglos verliefen. Frau Stiefel ist ca. 170 cm groß und hat grau-weißes Haar. Über ihre momentane Bekleidung ist nichts bekannt. Sie führt evtl. einen roten Trolley mit weißen Punkten mit sich. Wer die Vermißte gesehen hat oder Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort der Vermißten geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Karlsruhe unter (0721) 939-5555 in Verbindung zu setzen.

Jürgen Fabian

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell