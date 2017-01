POL-KA: (CW) Wildberg-Schönbronn - Vorfahrt nicht beachtet - Radfahrer verletzt

Wildberg-Schönbronn (ots) - Am Freitag, 06.01.2017 um 15.00 Uhr bog in Schönbronn ein 31-Jähriger mit seinem Smart von der Kreuzgasse nach links in die Bulerstraße ein. Hierbei mißachtete er die Vorfahrt eines 54-jährigen Radfahrers, der durch die Kollision auf die Fahrbahn stürzte. Der Radfahrer verletzte sich am Handgelenk und erlitt Prellungen. Er wurde vorsorglich durch das DRK zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Nagold eingeliefert. Der Sachschaden am Pkw und Fahrrad wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

Hans-Dieter Canovas

Polizeirevier Nagold

