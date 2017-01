POL-KA: (CW) Ebhausen - Betrunkener nach Beleidigung, Sachbeschädigung und Widerstand in Gewahrsam genommen

Ebhausen (ots) - Am späten Abend des 05.01.2017 beleidigte ein 50 Jahre alter Mann in einer Gaststätte in der Altensteiger Straße mehrere Personen. Nachdem der Mann aufgefordert wurde, die Lokalität zu verlassen, trat er beim Hinausgehen ein Glaselement einer Türe ein. Schließlich kam es zu einem Gerangel zwischen dem alkoholisierten und aggressiven Mann und zwei weiteren Personen. Hierbei erlitten diese beiden Personen leichte Verletzungen. Als Polizeibeamte den 50-Jährigen antrafen, versuchte dieser, nach einem der Polizisten zu schlagen. Weiterhin beleidigte er die einschreitenden Beamten. Ihm mussten Handschließen angelegt werden. Der Mann ließ sich nicht beruhigen und kündigte an, erneut in die Gaststätte zurück zu kehren. Schließlich wurde der 50-Jährige in polizeilichen Gewahrsam genommen. Er muss mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollzugsbeamte bei der Staatsanwaltschaft Tübingen rechnen.

Eric Zschirpe / Karl Meyer, Führungs- und Lagezentrum

