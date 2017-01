POL-KA: (Enzkreis) Straubenhardt - Zwei Leichtverletzte nach Unfall bei Straubenhardt

Enzkreis (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es bei Straubenhardt zu einem Unfall zwischen zwei entgegenkommenden Pkws. Die beiden beteiligten Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Ein 42-jähriger VW-Lenker befuhr gegen 16:45 Uhr die Landesstraße 622 von Ittersbach kommend in Richtung Keltern. An der Einmündung zum Industriegebiet Ittersbach wollte er nach links in Richtung Karlsbad abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich den entgegenkommenden Peugeot einer 24-Jährigen, wodurch es zu einem versetzten Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Sowohl der Mann als auch die junge Dame wurden durch die Wucht des Unfalls leicht verletzt. Die alarmierten Rettungskräfte versorgten die beiden Beteiligten zunächst vor Ort und brachten sie anschließend für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Am VW sowie dem Peugeot entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Bis zur Beendigung der Unfallaufnahme war die Strecke zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

Florian Herr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell