POL-KA: (KA) Pfinztal-Berghausen - Brand in einer Tiefgarage

Berghausen (ots) - Zu einem Brand in einer Tiefgarage kam es am 04.01.2017, gg. 19.20 Uhr, in Berghausen, Gewerbestraße 18-24. Eine Hausbewohnerin hatte das Feuer bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung festzustellen. Aus diesem Grund veranlasste die Feuerwehr die Räumung der Wohn- und Firmengebäude. Die Bewohner konnten im Feuerwehrhaus Berghausen untergebracht werden. Das Feuer in der 1.500 qm großen Tiefgarage wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Zwei Bewohner erlitten Verletzungen, ein Mann eine Rauchgasvergiftung und eine Frau verletzte sich am Knie.

In der Tiefgarage wurden zwei Fahrzeuge durch das Feuer zerstört. Weitere 24 Fahrzeuge wurden durch Ruß verunreinigt, wobei noch nicht feststeht ob es hier auch zu Beschädigungen kam. Weiterhin verbrannte in der Tiefgarage gelagerter Sperrmüll. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im sechstelligen Bereich bewegen.

Nach lüften des gesamten Wohnkomplexes konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ermittlungen dauern an.

Die freiwilligen Feuerwehren Pfinztal, Walzbachtal und die Berufsfeuerwehr Karlsruhe waren mit 102 Kräften, die Rettungsdienste mit 46 Kräften im Einsatz. Für die polizeilichen Maßnahmen waren 8 Beamte eingesetzt.

Rolf Merz, Führungs- und Lagezentrum

