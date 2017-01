POL-KA: (KA)Ubstadt-Weiher - K 3524 zwischen Forst und Ubstadt-Weiher - Autofahrer verletzt sich leicht

Karlsruhe (ots) - Leichte Verletzungen hat ein 19-jähriger Autofahrer am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Kreisstraße 3524 erlitten. Der junge Mann war mit seinem Pkw gegen 21.30 Uhr von Forst kommend in Richtung Weiher unterwegs gewesen, als er von einem querenden Tier überrascht wurde und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge geriet er nach rechts von der Fahrbahn und schoss eine Böschung hinab. Schließlich blieb das Fahrzeug im dichten Baumbestand stecken. Der 19-Jährige verletzte sich hierdurch leicht am Knie und wurde vorsorglich im Bruchsaler Krankenhaus ambulant behandelt. Sein Fahrzeug, an dem Totalschaden entstand, wurde abgeschleppt.

Dennis Faber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell