POL-KA: (CW) Simmersfeld - Nach Körperverletzungsdelikt auf Hüttenfest am 29.10.2016 Zeugen gesucht

Simmersfeld (ots) - Die Polizei sucht dringend Zeugen zu einem Körperverletzungsdelikt am 29.10.2016 in Simmersfeld. Der 27-jährige Geschädigte hielt sich vom 28. auf 29.10.2016 bei dem "Hüttenfest" des Dreschschuppen e.V. auf. Gegen 03.00 Uhr kam es zu einem Tumult im Barbereich, wobei der Geschädigte von einer unbekannten Person so gestoßen wurde, dass er stürzte. Auf dem Boden liegend sei er von mehreren Personen getreten und im Anschluss von vier Personen ins Freie getragen worden. Dort sei er abermals getreten worden. Wie sich zwischenzeitlich herausstellte, musste sich der 27-Jährige aufgrund der Schwere der Verletzungen in ärztliche Behandlung begeben und auch kurzzeitig stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Laut seinen Angaben seien die vier Personen, die ihn ins Freie brachten, in blaue Pullover gekleidete Helfer der Veranstaltung gewesen. Die Polizei bittet nun dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich beim Polizeiposten Altensteig unter der Telefonnummer 07453 932046-0 zu melden.

