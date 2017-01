POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrerin bei Unfall in der Waldstadt schwer verletzt

Karlsruhe (ots) - Eine 24-jährige Radfahrerin ist am Dienstagabend in Karlsruhe bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei befuhr die junge Frau kurz nach 17:00 Uhr den parallel zur Theodor-Heuss-Alle verlaufenden Radweg in Richtung Wildparkstadion. Gerade als sie die Breslauer Straße überquerte, wollte ein auf der Theodor-Heuss-Allee entgegenkommender Autofahrer nach rechts in die Breslauer Straße einbiegen. Dabei übersah der 29-jährige Pkw-Lenker offensichtlich die querende Radlerin, so dass er diese mit seinem VW frontal erfasste.

Die Dame erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie wurde von Rettungskräften zunächst vor Ort versorgt und anschließend zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst unter 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell