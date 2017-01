POL-KA: (CW) Calw - Einbruch in Marienkapelle

Calw (ots) - Bei einem Einbruch in die Marienkapelle in Calw entstand ein Schaden von geschätzten 1500 Euro. Zwischen Dienstag, 11.00 Uhr und Mittwoch, 08.45 Uhr brachen Unbekannte die Eingangstüre zur Sakristei auf. Aus der Sakristei wurde eine Flasche Wein gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Calw, Telefon 07051/1610

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell