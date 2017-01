POL-KA: (PF) BAB A8 Remchingen - Pkw-Lenker verliert Kontrolle und überschlägt sich

Pforzheim / BAB A8 (ots) - Ein Schwerverletzter, ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der BAB 8 in Höhe Remchingen. Ein 18-Jähriger war kurz nach 23.00 Uhr mit seinem Seat in Richtung Karlsruhe unterwegs. Nach den bisherigen Ermittlungen verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw, geriet zunächst ins Schlingern und dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen überschlug sich der Pkw mehrfach und wurde anschließend auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Dort stieß das Fahrzeug gegen einen Sattelzug und blieb auf dem rechten Fahrstreifen auf dem Dach liegen. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht, sein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Der Sattelzug konnte seine Fahrt fortsetzen. Die Fahrbahn musste aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden.

Dieter Werner, Pressestelle

