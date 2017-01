POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fußgänger erlitt tödliche Verletzungen, Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) - Ein 74-jähriger Mann aus Karlsruhe lief am Dienstagabend um 20.15 Uhr auf der Beuthener Straße in Richtung Hagsfeld. An der Fußgängerfurt der L 560 überquerte er, unter Missachtung des Rotlichts, die Fahrbahn, sodass einer oder mehrere Fahrzeuge ausweichen mussten. Von einem nachfolgenden, auf der L 560 (Gustav-Heinemann-Allee) stadtauswärts fahrenden, Pkw, eines 47 Jahre alten Mannes aus Stutensee, wurde der Fußgänger erfasst und zu Boden geschleudert. Er zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zur Klärung des Unfallherhangs, und um Aufschluss über die Ampelschaltung zu erlangen, werden Zeugen des Unfalls und Fahrzeugführer, die dem Füßgänger ausweichen mussten, gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944840 zu melden.

