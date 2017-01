POL-KA: (PF) Pforzheim - Pkw stieß mit Linienbus zusammen

Pforzheim (ots) - Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 11.45 Uhr in der Westliche Karl-Friedrich-Straße. Ein 58-Jähriger war mit seinem Pkw stadteinwärts unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in Höhe der Merianstraße nach links von seinem Fahrstreifen ab und stieß mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Augenscheinlich versuchte der Busfahrer noch nach rechts auszuweichen und beschädigte hierbei einen geparkten Pkw. Der Unfallverursacher und ein Fahrgast wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Fahrgast wurde leichtverletzt.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell