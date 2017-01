POL-KA: (KA) Karlsruhe - Autoaufbrecher am Gutenbergplatz

Karlsruhe (ots) - Zwei Unbekannte haben am Montagabend ein Auto in der Karlsruher Weststadt aufgebrochen und eine Handtasche vom Beifahrersitz entwendet. Am Gutenbergplatz wurden die beiden Tatverdächtigen anschließend von Zeugen beobachtet, die verständigte Polizei konnte ihrer aber trotz intensiver Suche nicht habhaft werden.

Gegen 18:00 Uhr schlug das Duo an einem in der Uhlandstraße geparkten Pkw die Fahrerscheibe ein. Durch das zerstörte Fenster griffen die Täter in das Fahrzeug und entwendeten eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Damenhandtasche. Mit ihrer Beute begaben sich die Diebe zum nahegelegenen Gutenbergplatz. Auf dem Weg dorthin durchsuchten sie die Tasche nach Wertgegenständen. Am Gutenbergplatz angelangt, legten die Männer die geplünderte Tasche unter einem geparkten Pkw ab. Dabei konnten sie von Zeugen beobachtet werden, die die Langfinger auf ihr Verhalten ansprachen. Die Unbekannten ergriffen daraufhin die Flucht und ließen die Handtasche zurück.

Die verständigte Polizei leitete umgehend entsprechende Suchmaßnahmen nach den beiden Flüchtigen ein, konnte diese jedoch nicht mehr ausfindig machen.

Der zwischenzeitlich auf den Diebstahl aufmerksam gewordenen Besitzerin konnte ihre entwendete Handtasche noch am Gutenbergplatz zurückgegeben werden. Die Diebe hatten jedoch ihren Geldbeutel, Sonnenbrillen und weitere Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro entnommen.

Von den Zeugen wurden die beiden Tatverdächtigen wie folgt beschrieben: Beide Personen waren männlich, etwa 18 Jahre alt und allgemein dunkel gekleidet. Einer war etwa 180 cm groß und trug eine Winterjacke mit weißem Pelzkragen. Die zweite Person war etwa 170 cm groß, hatte eine kräftige Statur und ein rundes Gesicht.

Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/9394611 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

