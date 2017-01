POL-KA: (PF) - Einbrecher verjagt

Pforzheim (ots) - Ein aufmerksamer Nachbar schlug in der Nacht zum Dienstag einen Unbekannten in die Flucht, der gerade dabei war, die Fensterscheiben eines Gemeindehauses in der Pforzheimer Wittelsbacherstraße einzuwerfen.

Der Anwohner war gegen 02.00 Uhr durch ein lautes Geräusch aus dem Schlaf gerissen worden. Als er aufstand, um nach dem Rechten zu sehen, fiel ihm eine dunkel gekleidete Person vor dem Kirchenanwesen auf. Nachdem sich der Zeuge lautstark bemerkbar machte, ließ der überraschte Einbrecher von seinem weiteren Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter ist circa 1,70 Meter groß und war mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet.

Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter (07231) 186 - 3211 entgegen.

Dennis Faber, Pressestelle

