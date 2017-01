POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Alkoholisierter Pkw-Lenker verursacht Unfall

Karlsruhe (ots) - Ein erheblich alkoholisierter 42-Jähriger verursachte am frühen Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der 42-Jährige kam gegen 03.00 Uhr an der Kreuzung Grenzstraße / Am Langen Berg nach rechts von der Straße ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und ein Mülltonne und kam in einem Gebüsch zum Stehen. Nach mehreren Versuchen konnte er seinen Pkw mit aufheulendem Motor und quietschen Reifen aus dem Gebüsch befreien. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Unweit des Unfallorts konnte die Polizei das beschädigte Auto feststellen. Der 42-Jährige wurde schlafend in seiner Wohnung angetroffen, geweckt und aufs Revier verbracht. Nach einer Blutentnahme wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell