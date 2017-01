POL-KA: (Enzkreis) Birkenfeld - Unfall mit verletztem Radfahrer - Zeugen gesucht

Birkenfeld (ots) - Am Montagabend kam es in Birkenfeld zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Eine 28-jährige Ford-Lenkerin befuhr gegen 17.15 Uhr die Baumgartenstraße in Richtung Ortsmitte. In Höhe Zeppelinstraße wollte sie in diese nach links abbiegen. Nachdem ihr kein Fahrzeug entgegenkam setzte sie zum Abbiegen an, übersah sie hierbei aber vermutlich den Radfahrer der seinerseits von der von der Zeppelinstraße nach links in die Baumgartenstraße abbiegen wollte. Der 50-jährige Radfahrer wurde von dem Pkw erfasst und stürzte. Bei dem Unfall verletzte er sich so, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Unfallzeugen wenden sich mit Hinweisen bitte an das Verkehrskommissariat Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-4100.

Anna-Katrin Müller, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell