POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker - Schwer verletzter Fahrzeugführer nach Vorfahrtsverletzung / Polizei sucht Zeugen

Mühlacker (ots) - Am Montagnachmittag, kurz vor 17.00 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Pkw-Lenker auf der Stuttgarter Straße stadtauswärts. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr er dann unter Missachtung des Rotlichts in die Kreuzung Stuttgarter Straße / Senderstraße ein. Hier kam es zu einer Kollision mit einem offensichtlich bei Grünlicht in die Kreuzung, aus Richtung Süden auf der Senderstraße befindlich, einfahrenden 39-jährigen Pkw-Führer. Der Unfallverursacher zog sich schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 39-jährige blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Da sich kurz nach dem Unfallgeschehen Zeugen bei den Beteiligten bemerkbar gemacht haben, werden diese gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Pforzheim unter Tel.-Nr. 07231/186-4100 zu melden.

Stefan Moss Eberhard Schell

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell