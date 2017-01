POL-KA: (PPKA) Folgen des Wintereinbruchs halten sich in Grenzen

Polizeipräsidium Karlsruhe (ots) - Der am Montag um die Mittagszeit einsetzende Schneefall und die damit verbundene Straßenglätte hatten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe keine größeren Auswirkungen.

Zwischen 12.20 und 15.30 Uhr registrierte die Polizei lediglich auf der Landesstraße 562 nördlich von Engelsbrand, auf der Dietlinger Straße (L 562) auf Gemarkung von Pforzheim, auf der Moosalbtalstrecke östlich von Völkersbach, auf der Kreisstraße 3554 bei Marxzell-Burbach, der Wallbergallee in Pforzheim-Brötzingen und an der Einmündung der L339 in die L 340 östlich von Dobel insgesamt sechs kleinere Unfälle.

In allen Fällen waren die Lenker allein beteiligt mit ihren Fahrzeugen von der winterglatten Fahrbahn abgekommen und gegen Leitplanken oder Bäume oder auch in den Graben gerutscht. Die entstandenen Sachschäden hielten sich durchweg in Grenzen; Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Winterdienste waren teilweise bereits seit den Nachtstunden im Einsatz. Wo immer es notwendig wurde, wie beispielsweise im Bereich des Karlsruher Bergwaldes, wo der Busverkehr Probleme hatte, streuten die Dienste nach und sorgten so für den richtigen Grip auf den Straßen.

