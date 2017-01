POL-KA: (PF) Pforzheim - Raubstraftat vom 26.12.2016 geklärt

Pforzheim (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Pforzheim und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Am 26.12.2016 kam es in der Pforzheimer Innenstadt zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 13-Jährigen. Während der Geschädigte gegen 17.30 Uhr mit zwei Freunden durch die Hafnergasse in Richtung Leopoldstraße ging sollen sie von drei männlichen Personen aufgefordert worden sein, stehen zu bleiben. Einer der drei tatverdächtigen Jugendlichen soll dann in der Jackentasche des 13-Jährigen gewühlt und aus einem Umschlag Bargeld entwendet haben. Als der Geschädigte das Geld zurückforderte sei er von einem weiteren Tatverdächtigen gepackt worden. Dieser soll sodann das restliche Geld gefordert und dem 13-Jährigen mit Schlägen gedroht haben. Nachdem die Tatverdächtigen das Geld erlangt hatten, flüchteten sie in Richtung Zerrenerstraße. Im Rahmen der Ermittlungen durch das Haus des Jugendrechts konnten nun die drei Tatverdächtigen im Alter von 15 bis 16 Jahre festgestellt werden. Sie räumten die Tat ein. Das Geld teilten sie nach der Tat untereinander auf.

Sabine Mayländer, Staatsanwaltschaft Pforzheim Anna-Katrin Müller, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell