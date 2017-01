POL-KA: (PF) Nach Auseinandersetzung am Pforzheimer Bahnhofsplatz: 30 Jahre alter Mann aus Rumänien lebensgefährlich verletzt aufgefunden - Polizei ermittelt 26 Jahre alten Landsmann als Tatverdächtigen

Pforzheim (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Pforzheim und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein 30 Jahre alter Mann aus Rumänien ist am Neujahrsmorgen gegen 05.45 Uhr vor einer Bar am Pforzheimer Bahnhofsplatz in bewusstlosem Zustand aufgefunden worden.

Nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus stellten die Ärzte bei der medizinischen Erstversorgung des Mannes, der äußerlich nur leichte Blessuren am Kopf aufwies, derart schwere Verletzungen fest, dass eine sofortige Notoperation erforderlich war. Inzwischen hat sich der Zustand des 30-Jährigen zwar stabilisiert, doch ist nach wie vor von Lebensgefahr auszugehen.

Nach den Ermittlungen der umgehend hinzugezogen Kriminalpolizei war es während der frühen Morgenstunden des 1. Januar zwischen dem später aufgefundenen Verletzten und einem um vier Jahre jüngeren Landsmann zum Streit gekommen. Wie der inzwischen festgenommene 26-Jährige einräumte, kam es dabei auch zu körperlichen Übergriffen, in deren Verlauf der 30-Jährige plötzlich zu Boden gegangen sei.

Die Staatsanwaltschaft Pforzheim stellt gegen den 26-Jährigen, der als Beschuldigter eines anderen Körperverletzungsdeliktes bereits mit Haftbefehl gesucht wurde, Antrag auf Erlass eines weiteren Haftbefehls. Seine Vorführung vor dem zuständigen Richter ist noch für den heutigen Montag vorgesehen.

Sabine Mayländer, Leitende Oberstaatsanwältin

Fritz Bachholz, Erster Polizeihauptkommissar

