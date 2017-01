POL-KA: (KA) Karlsruhe - In der Silvesternacht mehrere Einbrüche im Stadtkreis Karlsruhe

Karlsruhe (ots) - Insgesamt sieben Einbrüche waren bei der Polizei in Karlsruhe während der Silvesternacht im Stadtgebiet zu verzeichnen. In drei Fällen blieb es dabei lediglich bei einem Versuch, in den weiteren vier Fällen hatten die Täter jedoch Erfolg und entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro.

Am Samstag schlugen Einbrecher bereits zwischen 11:00 und 16:00 Uhr das Fenster eines Einfamilienhauses in der Reinmuthstraße ein und gelangten hierüber in das Gebäude. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten des Anwesens und entwendeten mehrere Gegenstände von noch unbekanntem Wert.

Im Stadtteil Rintheim drangen Unbekannte zwischen 18:20 und 05:00 Uhr in ein Einfamilienhaus im Finkenschlagweg ein, indem sie ein rückwärtiges Fenster aufhebelten. Die Diebe durchsuchten sämtliche Zimmer, wurden dabei aber offensichtlich nicht fündig, so dass sie ohne Beute flüchteten.

Indem sie eine Terrassentür zwischen 16:30 und 00:20 Uhr aufhebelten, gelangten Langfinger in ein Einfamilienhaus in der Taubenstraße in Karlsruhe-Daxlanden. Bei ihrer Suche nach Beute nahmen die Täter schließlich einen kleinen Tresor mitsamt Inhalt an sich.

In der Konradin-Kreutzer-Straße schlugen Diebe zwischen 17:30 und 00:30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses ein. Sie durchsuchten mehrere Zimmer und nahmen dabei etliche Schmuckstücke und einen kompletten Tresor mit sich, bevor sie unerkannt flüchten konnten.

Zwischen 18:00 und 08:30 Uhr versuchten Einbrecher vergeblich in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße zu gelangen. Mehrere Hebelversuche an Fenstern und der Terrassentür schlugen fehl, so dass die Diebe schließlich von ihrem Vorhaben abließen und sich davonmachten.

Im Hirtenweg setzte ein Unbekannter kurz nach 02:00 Uhr gerade dazu an, das Fenster eines Einfamilienhauses aufzubrechen. Ein anwesender Bewohner hatte aber bemerkt, dass jemand den Rollladen hochgeschoben hatte und schaltete das Licht ein. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht.

Zudem hebelten Unbekannte zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt die Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus in der Rüppurrer Straße auf. Im Treppenhaus versuchten sie dann aber vergeblich, das Türschloss zu einer Wohnung aufzubrechen.

