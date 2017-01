POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auto in der Scheffelstraße aufgebrochen

Karlsruhe (ots) - Unbekannte haben zwischen Samstag, 13:30 Uhr und Sonntag, 02:20 Uhr an einem in der Karlsruher Scheffelstraße geparkten Auto eine Seitenscheibe eingeschlagen und daraus ein Paar Damenstiefel entwendet. Der verursachte Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro übersteigt dabei den Wert der erbeuteten Stiefel deutlich.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/9394611in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell