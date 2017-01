POL-KA: (KA) Karlsruhe - Silvesternacht verlief weitgehend ruhig

Karlsruhe (ots) - Nachdem der Silvesterabend im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe weitgehend ruhig begonnen hatte, häuften sich ab Mitternacht durch Feuerwerkskörper verursachte Sachbeschädigungen und Klagen über Ruhestörungen. Wie bereits berichtet kam es gegen 01.45 Uhr zur Detonation eines größeren pyrotechnischen Gegenstandes in der Asylunterkunft Münzesheim. Eine Veranstaltung in Nagold mit rund 3000 Teilnehmern verlief ohne nennenswerte Vorfälle. Auf dem Karlsruher Schlossplatz versammelten sich ca. 2500 Menschen. Dort wurden aus der Menge heraus Feuerwerkskörper geworfen, die teilweise auch in der Menschenmenge zündeten. Unter den Feiernden befanden sich ca. 250 mutmaßlich aus Nordafrika stammende junge Männer, die sich auffällig aggressiv verhielten. Durch konsequentes polizeiliches Einschreiten und das Aussprechen von Platzverweisen konnten Ausschreitungen bereits im Keim erstickt werden.

