POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Autos in der Zähringerstraße aufgebrochen

Karlsruhe (ots) - Unbekannte haben in der Silvesternacht zwischen 19:00 und 03:30 Uhr an zwei in der Zähringerstraße abgestellten Fahrzeugen die Seitenscheibe eingeschlagen. Aus einem Pkw erbeuteten die Diebe eine Sporttasche mitsamt Inhalt im Wert von mehreren hundert Euro. Eine aus dem zweiten Auto entwendete Tragetasche konnte in unmittelbarer Nähe zum Tatort vollständig aufgefunden werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/6663311 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell