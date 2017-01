POL-KA: (KA) Ettlingen - Pkw in Brand geraten

Ettlingen (ots) - Ein Audi A6 geriet am Sonntagmorgen aus bislang noch nicht geklärten Gründen in Brand. Das Fahrzeug war auf einem P+R Parkplatz an der Bundesstraße 3 bei Ettlingen geparkt. Kurz nach 01.00 Uhr brach das Feuer an dem Fahrzeug aus und zerstörte dieses vollständig. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 30.000 Euro. Vor Ort war die Freiwillige Feuerwehr Ettlingen mit 14 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen mit den Löscharbeiten beschäftigt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243 3200-0 entgegen.

Anna-Katrin Müller, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell