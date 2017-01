POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Einbruch in Verbrauchermarkt

Graben-Neudorf (ots) - Einen Container mit Tabakwaren haben Einbrecher am späten Sonntagabend in einem Verbrauchermarkt in der Heidelberger Straße in Graben erbeutet.

Nach den Feststellungen des gegen 23.15 Uhr von Zeugen verständigten Polizeireviers Philippsburg waren die Unbekannten mit Hilfe einer Leiter an ein Fenster im ersten Obergeschoss gelangt. Hier schlugen sie mit einer Axt die Vergitterung ab, zerstörten das Fenster und drangen ins Gebäude ein. Auch im Inneren gingen sie mit Brachialgewalt zu Werke, durchtrennten eine Vielzahl von Kabeln und richteten ganz erheblichen Sachschaden an.

Bei der Durchsuchung der Räume wie auch des Umfeldes stießen die Polizisten auf die benutzte Axt und entdeckten auch die in einem Gebüsch liegende Leiter. Die Fahndung nach den Einbrechern, die sich offensichtlich nur wenige Augenblicke im Gebäude aufgehalten hatten, führte nicht zum Erfolg. Ob die Täter neben dem Container noch weiteres erbeutet haben, lässt sich noch nicht beantworten.

Wer im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird unter Telefon (07255) 9378 um seine Meldung beim Polizeiposten in Graben-Neudorf gebeten. Anrufe außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Philippsburg unter der Nummer (07256) 93290 entgegen.

Fritz Bachholz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell