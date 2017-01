POL-KA: (KA) Malsch - Gaststätteneinbruch

Malsch (ots) - Beim Einbruch in eine Gaststätte in der Waldprechtsstraße in Malsch hat vermutlich ein Einzeltäter zwischen der Nacht zum Samstag und dem Neujahrsmorgen einen Spielautomaten aufgebrochen und überdies Wechsel- und Spargeld in noch unbekannter Höhe an sich gebracht.

Nach den Feststellungen des Polizeireviers Ettlingen war der Einbrecher über ein Dachfenster ins Gebäude gelangt und hatte über eine Ausziehleiter zunächst die Nebenräume des Lokals erreicht. Von dort aus drang er in die Gasträume vor und hebelte hier den Automaten sowie eine Kasse auf. Zudem fiel ihm der Inhalt eines Bedienungsgeldbeutels wie auch zweier Sparschweine in die Hände. Nachdem sich der Täter an einem Spezi und vorgefundenen Speisen bedient hatte, verließ es das Haus offenbar auf demselben Weg, auf dem er gekommen war.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon (07246) 1324 um seine Meldung beim Polizeiposten in Malsch gebeten. Anrufe außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Nummer (07243) 32000 entgegen.

Fritz Bachholz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell