POL-KA: (Landkreis KA) Kraichtal-Münzesheim - Böller beschädigt Wohncontainer

Kraichtal-Münzesheim (ots) - Ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand, als ein bislang unbekannter Täter in der Silvesternacht gegen 01:40 Uhr einen Feuerwerkskörper vor den Eingangsbereich eines Wohncontainers im Bereich des Horst-Kochendörfer-Platzes warf. Die Container dienen Asylsuchenden als Unterkunft - als der Feuerwerkskörper gezündet wurde, hielten sich mehrere Asylsuchende in der Unterkunft auf. Der Böller, der mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in Deutschland erworben worden war, beschädigte unter anderem die Verglasung der Eingangstür sowie mehrere Beleuchtungseinrichtungen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei, die Reste des Feuerwerkskörpers sichern konnte, bittet nun mögliche Zeugen, sich telefonisch unter (0721) 939-5555 zu melden.

Jürgen Fabian

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell