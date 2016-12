POL-KA: (KA)Malsch - Brand einer Zeitung geht glimpflich aus

Malsch (ots) - Einen glimpflichen Ausgang nahm am heutigen Samstagmorgen ein durch eine in Brand geratene Tageszeitung verursachtes Brandgeschehen in Malsch-Völkersbach. Bei der Lektüre der Zeitung in der Nähe einer Kerze fing das Papier gegen 10.50 Uhr Feuer und steckte schließlich auch Teile des Tisches in Brand. Das beherzte Eingreifen der betagten Zeitungsleserin noch vor dem Eintreffen der alarmierten örtlichen Feuerwehr verhinderte allerdings Schlimmeres. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 60 000 Euro. Die Dame, die bei ihrem erfolgreichen Löschversuch leichtere Verletzungen davon trug, wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Alex Renner / Führungs- und Lagezentrum

