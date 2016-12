POL-KA: (KA)Pfinztal - Wohnungseinbruch

Pfinztal- Kleinsteinbach (ots) - Über ein zwei Meter hohes Garagendach und unter Zuhilfenahme eines Dielens gelangten unbekannte Täter nach dem Aufhebeln einer Balkontür in ein Einfamilienhaus der Ruhesteinstraße in Kleinsteinbach, wie am Donnerstagabend festgestellt wurde. Im Innern haben der oder die Täter die Behältnisse mehrerer Räume durchsucht. Was dabei abhandenkam, ließ sich bisher allerdings noch nicht klären.

Aufgrund von Wahrnehmungen eines Nachbarn gehen die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach davon aus, dass der Einbruch bereits am Mittwoch gegen 19.10 Uhr verübt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Revier Durlach unter 0721/49070 entgegen.

Ralf Minet, Pressestelle

