POL-KA: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Schmuck bei Einbruch in Einfamilienhaus entwendet

Enzkreis (ots) - Am Mittwoch sind zwei Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Königbach-Stein eingebrochen und haben dabei mehrere Schmuckstücke erbeutet.

Die Diebe gelangten gegen 18:15 Uhr in das Haus in der Albert-Schweitzer-Straße, indem sie eine Terrassentür mit Gewalt aufhebelten. Innerhalb des Gebäudes durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und nahmen dabei Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro mit sich. Anschließend flüchtete das Duo aus dem Haus, wobei sie von einem Zeugen gesehen wurden.

Die Täter konnten lediglich als groß, schlank und dunkel gekleidet beschrieben werden. Zudem unterhielten sie sich laut Zeugenangaben in einer ausländischen Sprache.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/1863211 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell