POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Bei Einbruch in Bauhof: teures Elektrowerkzeug erbeutet

Linkenheim-Hochstetten (ots) - Marken-Elektrowerkzeuge wie Bohrmaschinen und Sägen im Wert von rund 15.000 Euro haben Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag im Bauhof der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten an sich gebracht.

Die Täter hatten einen Zaun überwunden und waren in der Folge von hinten an das im Gewerbering gelegene Gebäude gelangt. Hier hebelten sie die Glasfüllung aus einer Tür und stiegen über das entstandene Loch ins Innere. Danach drangen sie gewaltsam ins Magazin vor und brachten rund 15 teure Maschinen an sich.

Nach Spurenlage verließen sie das Gelände auf dem Weg, auf dem sie gekommen waren und transportierten die Geräte mit einem in Richtung des TV Hochstetten abgestellten Pkw ab.

Der Polizeiposten Hardt bittet bei seinen Ermittlungen um Mithilfe. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten oder sonst sachdienliche Angaben machen kann, wird unter Telefon (07247) 980860 um seine Meldung gebeten. Anrufe außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Waldstadt unter der Nummer (0721) 967180 entgegen.

Fritz Bachholz, Pressestelle

