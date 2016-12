POL-KA: (Enzkreis) Illingen - Drei Einbrüche und ein Versuch

Illingen (ots) - In Illingen waren am Mittwoch sowie in den Nachtstunden zum Donnerstag Einbrecher unterwegs. Betroffen waren vier Anwesen in der Brand-, Geschwister-Scholl- und Schützinger Straße.

Während eine Tat in der Brandstraße zwischen 12.00 und 19.00 Uhr nach Aufdrücken eines Badezimmerfensters im Versuch stecken blieb, gelang es den Unbekannten zwischen 15.00 und 19.00 Uhr, über ein ausgehebeltes Erdgeschossfenster in ein Haus in der gleichen Straße einzudringen. In der Folge durchwühlten sie sämtliche Räume und verließen das Gebäude schließlich von der Küche aus über die Terrasse.

Gegen 19.15 Uhr wurde ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Geschwister-Scholl-Straße entdeckt. Hier waren die Täter über eine aufgebrochene Terrassentür eingedrungen und hatten das Haus möglicherweise durch die Kellertür verlassen.

Schließlich suchten sie zwischen 19.15 und 01.30 Uhr ein Haus in der Schützinger Straße heim. Über die eingeschlagene Terrassentür ins Gebäude gelangt, durchstöberten sie mehrere Räume im Erdgeschoss wie auch im ersten Stock. Auffällig war, dass die Küche und das Wohnzimmer offensichtlich nicht betreten wurden.

Was genau die Einbrecher in den drei Häusern erbeuteten, lässt sich erst nach einer Bestandsaufnahme durch die Geschädigten beantworten.

Der Polizeiposten Illingen bittet bei seinen Ermittlungen um Mithilfe. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon (07042) 2929 um seine Meldung gebeten. Anrufe außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Mühlacker unter der Nummer (07041) 96930 entgegen.

Fritz Bachholz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell