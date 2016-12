POL-KA: (KA) Karlsruhe- Bewohnerin vertreibt Einbrecher

Karlsruhe (ots) - Unbekannte drangen am Mittwoch gegen 17.45 Uhr gewaltsam in ein Haus in der Schöllbronner ein. Die Bewohnerin hörte Geräusche und machte sich bemerkbar. Vermutlich schlug sie so die Täter in die Flucht, denn diese entkamen unerkannt und ohne Beute. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Karlsruhe-Rüppurr, Telefon 0721 890408, erbeten.

Sabine Doll, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell