POL-KA: (KA) Karlsruhe - Schlägerei in Straßenbahn - Polizei sucht Zeugen und Geschädigten

Karlsruhe (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zehn Beteiligten kam es laut Zeugenaussagen am Dienstagabend in einer Straßenbahn in Karlsruhe-Hagsfeld.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten gegen 22:20 Uhr in der Straßenbahn der Linie S2 auf Höhe der Haltestelle Hagsfeld-Süd etwa zehn Personen in einen handfesten Streit. Bei dem Gerangel soll auch ein Messer gezogen und damit eine Person bedroht worden sein. Bei Eintreffen der alarmierten Polizei hatte sich die Situation bereits beruhigt. Ein 28-jähriger Tatverdächtiger konnte im näheren Umfeld von Polizeibeamten angetroffen und kontrolliert werden. Ebenfalls wurde im Nahbereich der Haltestelle ein Messer aufgefunden.

Was sich jedoch tatsächlich in der Bahn abgespielt hat und ob auch jemand verletzt wurde, ist noch Gegenstand der vom Polizeiposten Karlsruhe-Hagsfeld geführten Ermittlungen. Zeugen und eventuelle Geschädigte werden daher gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

